Centro storico, servizio ad alto impatto dei carabinieri: oltre 50 persone controllate

Genova. Servizio ad alto impatto nel centro storico ieri pomeriggio per i carabinieri di Genova. Il servizio disposto dal comando provinciale ha visto l’impiego di numerosi uomini e mezzi tra cui Nas, ispettorato del Lavoro (NIL), supportati da un velivolo del nucleo elicotteri di Villanova d’Albenga.

Nel corso del servizio sono state identificate e controllate 50 persone di cui 35 non comunitarie. I controlli hanno riguardato anche 4 esercizi pubblici, senza che fosse rilevata alcuna violazione.

Un cittadino italiano è stato arrestato in quanto ricercato perché destinatario di una misura di detenzione emessa dalla Procura della Repubblica di Modena a seguito di una condanna per droga. L’arrestato è stato portato presso una casa lavoro in provincia di Modena dove sconterà la mena

Tre giovani stranieri sono stati denunciati per ingresso e e proposti per l’espulsione mentre altri tre giovani, di cui due italiani, sono stati denunciati per possesso di modiche quantità di droga.