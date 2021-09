Cent’anni di Moto Guzzi, a Genova annullo filatelico e mostra gratuita alle Poste di via Dante

Genova. In occasione del centenario della fondazione della Moto Guzzi, nata a Genova il 15 marzo 1921, Poste Italiane in collaborazione con il Moto Guzzi Club Genova e con il benestare della dirigenza dell’azienda oggi nell’orbita del gruppo Piaggio, ha creato una serie di eventi speciali per celebrare la ricorrenza.

Grazie all’impegno di Carla Amadei responsabile ufficio filatelia di Genova e del presidente del MotoClub Andrea Natale, verranno realizzati sia uno speciale annullo filatelico targato Superba (il sabato 11 settembre presso la sala della sezione filatelia di Poste Italiane in via Dante sarà possibile ricevere il particolare segno), inoltre si potrà vedere un’esposizione di una linea di prodotti particolari di Poste Italiane.

Nella sala ufficiale verrà inoltre celebrato il mito dell’Aquila Lariana a cura del Moto Guzzi Club Genova, unico club locale ufficiale associato al Moto Guzzi World Club. Sarà possibile visitare una mostra di modellini delle differenti due ruote dagli Anni Venti ad oggi, uniti a materiale illustrativo sulle moltissime motociclette che hanno segnato e, segnano tutt’ora, il mercato italiano ed internazionale.

La mostra, con visita totalmente libera e gratuita, nel rispetto della normativa vigente anti-covid, sarà aperta con orario dalle 8.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì, mentre nella giornata dell’11 settembre (emissione dell’annullo) l’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30. All’evento sono state invitate le autorità locali e per via telematica ci sarà un saluto degli enti pubblici e dei Moto Club di Mandello del Lario, storica sede della fabbrica Moto Guzzi.