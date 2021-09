Celiachia questa (s)conosciuta, riparte la campagna educativa nelle scuole della Liguria

Genova. Istituzioni, eccellenze accademiche e scientifiche della Liguria insieme per la tutela della salute infantile. È la partnership tra Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Liguria MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Istituto Giannina Gaslini di Genova (Gastroenterologia Pediatrica ed Endoscopia Digestiva diretta dal dottor Paolo Gandullia) e Clinica Pediatrica DINOGMI, Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze materno-infantili dell’Università degli Studi di Genova diretta dal professor Mohamad Maghnie. Una collaborazione attivata per implementare il Progetto di formazione, informazione e sensibilizzazione Conoscere e riconoscere la celiachia a scuola.

Il programma della campagna. Questionario e video tutorial già disponibili, webinar il 15 ottobre. Dal mese di ottobre 2021 a febbraio 2022 centoventimila alunni – che frequentano le oltre ottocento scuole elementari, medie e superiori (primarie e secondarie) della Liguria – più i relativi docenti e genitori, sono coinvolti in una serie di iniziative dedicate alla celiachia: il materiale formativo è già disponibile sul sito Internet dell’IRCSS G. Gaslini www.gaslini.org.

Si tratta di un questionario scolastico informativo per gli studenti, utile per contribuire a conoscere e riconoscere questa intolleranza alimentare anche per le loro rispettive famiglie.

Gli alunni potranno compilare anonimamente il questionario fino alla fine del 2021, utilizzando le informazioni contenute nel video tutorial divulgativo sulla celiachia, utile anche a genitori e docenti per gestire le possibili situazioni di difficoltà, a scuola e a casa. Redatto anche un Decalogo con le informazioni per affrontare il possibile sospetto di intolleranza.

Famiglie ed insegnanti venerdì 15 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 avranno la possibilità di partecipare al Webinar di confronto in diretta con i pediatri specialisti. Sin d’ora è possibile richiedere informazioni e prenotarsi per il Webinar scrivendo all’indirizzo: pediatria3@gaslini.org specificando nell’oggetto: Campagna Educazionale 2022.

L’impegno della Regione Liguria, la collaborazione con l’Università di Genova e l’IRCSS G. Gaslini

“Dal 2016 Regione Liguria ha avviato numerose iniziative per la prevenzione della malattia celiaca nell’ambito del progetto regionale GAIA – ricorda il Presidente della Regione ed Assessore alla Sanità Giovanni Toti – “elaborando indirizzi specifici per gli operatori del settore alimentare, promuovendo la loro formazione, stringendo accordi con gli Istituti alberghieri e le associazioni di categoria e sostenendo una specifica attenzione al problema nella ristorazione scolastica e nella distribuzione automatica nelle scuole, in collaborazione con l’Ufficio regionale scolastico, le scuole ed i Comuni. Questa iniziativa promossa da Regione Liguria, l’ultima in ordine di tempo ma certamente non per importanza, nasce dalla stretta collaborazione fra le diverse istituzioni anche con il mondo della ricerca universitaria e del nostro Ircss pediatrico Gaslini”.

“L’obiettivo principale” – conclude Toti – “è sensibilizzare la popolazione ligure, attraverso la scuola, alla prevenzione della malattia fin dall’infanzia, per evitare i possibili danni legati ad una sottostima del fenomeno”.