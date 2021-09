Genova. Ieri sera un 50enne è stato sorpreso dai carabinieri di Carignano mentre cedeva un flacone di matadone a un 30enne di Recco in cambio di 50euro.

L’episodio si è verificato in via Turati nella serata di ieri. I militari, passavano di lì per un normale controllo del territorio e hanno assistito alla scena.

I militari sono così intervenuti e hanno provveduto a sequestrare la merce e a denunciare l’uomo.