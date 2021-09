Cavassolo, frontale tra due auto: feriti estratti dalle lamiere, un uomo gravissimo al San Martino

Davagna. Un incidente frontale tra due auto si è verificato in località Cavassolo, in Val Bisagno, all’interno del comune di Davagna poco dopo le 13.

Secondo le prime ricostruzioni l’impatto sarebbe stato molto violento: due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere per diversi minuti, fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno ‘aperto’ la carcassa dell’auto per prelevarle.

Un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito in modo molto grave: intubato dai militi del 118, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Martino. Più lievi le ferite riportate da una donna, trasportata anche lei al San Martino ma in ambulanza e in codice giallo.

Ancora sconosciuta la dinamica dello schianto. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, ora è riaperta a senso unico alternato.