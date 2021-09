Vaccini ai senza fissa dimora, in tanti in coda davanti al camper della Asl3 a Caricamento

Genova. Donne e uomini in fila, di differenti nazionalità, con in mano il numero in attesa del proprio turno per ricevere la vaccinazione. Silenzio e ordine come se si trovassero in uno studio medico, anziché in piazza Caricamento, accanto a palazzo San Giorgio, dove Asl3 ha allestito un camper per le vaccinazioni.

Il montaggio dell’ambulatorio vaccinale volante è iniziato questa mattina alle 7 e già da quell’ora si è cominciata a formare coda di persone in attesa di ricevere la dose di Moderna.

L’iniziativa promossa da Asl3, in collaborazione con Comune e associazioni del territorio, è dedicata infatti alla somministrazione di vaccini anti-Covid19 per le persone senza fissa dimora e stranieri senza documenti né iscrizione anagrafica.

“Si sono presentate davvero tantissime persone, oltre le aspettative. Avevamo una lista di 30 prenotati, ma con grande sorpresa già alle 9.30 ne avevamo vaccinati oltre 50 in un’ora – dice Nadia Schichter, responsabile assistenti sociali di Asl3 – se andiamo avanti così, a fine mattinata conteremo un buon numero. Oggi abbiamo in programma di restare fino alle 14, ma andremo via solo quando avremo finito di vaccinare tutti. Non mandiamo via nessuno“.

“Il 20 ottobre è in programma un’altra giornata di vaccinazione, dedicata alla somministrazione della seconda dose sempre qui in piazza Caricamento. In caso di pioggia, ovviamente allestiremo al chiuso. Chi non potesse essere presente qui il 20, può recarsi in sala Chiamata” – continua Schichter.

E conclude: “È un’iniziativa importante. Le associazioni del territorio hanno contattato persone senza fissa dimora uno a uno e il solo fatto che oggi siano qui è un grande successo. Avranno infatti modo di ricevere, sempre tramite i volontari, il green pass”.