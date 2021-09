Caos autostrade, sono tornati i cantieri nel weekend: sulle riviere code fino a 15 chilometri

Genova. In una giornata segnata dall’emergenza maltempo sono ancora i cantieri a generare il caos sulle autostrade della Liguria con code chilometriche a Levante e a Ponente.

È l’effetto della fine del piano di rimozione dei cantieri nel weekend che aveva scongiurato episodi da incubo durante l’estate. Dal 15 settembre in poi è tornata la vecchia programmazione che non prevede lo smontaggio per il fine settimana.

La situazione più critica è quella della A10 dove si registrano ben 14 chilometri di coda tra Borghetto e Spotorno in direzione Genova. Ad aggravare la situazione è la chiusura dell’Aurelia a capo Noli a causa di una frana, chiusura che costringe tutto il traffico a percorrere l’autostrada.

Pesanti disagi anche sulla A12, dove si segnalano 5 chilometri di coda tra Sestri Levante e Rapallo, in direzione Genova, sempre a causa dei lavori.