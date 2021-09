Cantieri in A10, problemi ad un concio della galleria Ranco: ritardi per la riapertura della carreggiata

Savona. Ogni venerdì pomeriggio (e fino a lunedì mattina) è prevista la sospensione dei cantieri sull’A10 per agevolare il flusso di turisti che frequentano la riviera, ma oggi non sarà così. O meglio, tarderà la riapertura di tutte le corsie disponibili sul tratto tra Albisola e Savona, solitamente programmata alle 14:00.

A causare l’inconveniente, un imprevisto tecnico occorso questa notte ad uno dei conci in corso di installazione nella galleria Ranco, per i lavori di ammodernamento del tunnel.

“I tecnici e i progettisti stanno approfondendo le possibili soluzioni da adottare per garantire il pieno ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile e per la durata del fine settimana”, assicurano da Autostrade per l’Italia. In attesa della riapertura, infatti, la Direzione di Tronco di Genova di Aspi ha previsto un potenziamento di squadre di soccorso meccanico e di assistenza agli utenti. Attualmente sulla tratta il traffico è garantito su una corsia per senso di marcia e si registrano 2 km di coda.