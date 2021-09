Calcio, da quest’anno per la prima volta Asef sponsorizza anche la Sestrese

Genova. Dopo il volley e la pallanuoto, anche il calcio entra nel “bouquet” delle sponsorizzazioni sportive di Asef, la società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri. La dirigenza di Asef ha deciso di sostenere per la prima volta la società calcistica FS Sestrese Calcio 1919 e, nel contempo, di rinnovare la partnership con Cus Genova Volley e Asd Bogliasco 1951. Tutto ciò in un momento di grande difficoltà per lo sport che paga le conseguenze della pandemia e quasi due anni di spalti vuoti. Il sostegno alle tre blasonate società sportive genovesi è possibile grazie al fondo “Asef per Genova”, attivato nel 2019 con lo scopo di sostenere attività che abbiano un chiaro valore per la collettività non solo nell’ambito dello sport, ma anche della cultura, della salute, dell’ambiente, del sociale.

L’amministratore unico di Asef Maurizio Barabino e il dirigente amministrativo e gestionale Franco Rossetti richiamano gli alti valori sociali che lo sport porta con sé. “Tutti noi abbiamo assistito all’ondata di speranza generata dalle vittorie degli Azzurri agli Europei di calcio e alle Olimpiadi – esordisce Barabino – Nonostante la crisi conseguente alla pandemia, i risultati dei nostri atleti hanno saputo coagulare nuove forze ed energie positive”. Franco Rossetti sottolinea che “È proprio nelle società sportive, nei loro vivai e nelle loro rappresentanze maggiori, che nascono i grandi campioni, anche nella vita di tutti i giorni – dice – I ragazzi sono educati alla salute, al sacrificio e al lavoro spinti all’ottenimento del risultato. Valori, questi, in cui crediamo e che vogliamo sostenere”.

La FS Sestrese 1919 costituisce una delle più radicate e importanti realtà calcistiche nel panorama genovese. Con 300 tesserati, una scuola calcio di alto livello, un florido settore giovanile ed una promettente prima squadra, la storica società è un fiore all’occhiello del capoluogo ligure. “La Sestrese ha una storia ultra-centenaria, con un ruolo sociale molto importante sul territorio – commenta il presidente Sebastiano Sciortino – In questa stagione così importante siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un’altra importante realtà storica e genovese come A.Se.F.. Siamo orgogliosi della fiducia che ci è stata attestata dai dirigenti della società partecipata del Comune: Asef è oggi il nostro main sponsor”.

Asef ha rinnovato le sponsorizzazioni anche a Cus Volley e ASD Bogliasco 1951, primarie realtà sportive genovesi. I contratti sono in via di definizione in queste ore. “Quest’anno, dopo gli ultimi due anni di incertezza e difficoltà a causa del Covid, speriamo di vivere un’annata più semplice per noi sportivi – commenta Stefano Barberis, team manager del Cus Genova Volley – Per fare questo abbiamo rafforzato la nostra squadra con alcuni innesti di livello, come Alberto Bellini, e anche rendendo più competitivo il nostro parco tecnici a livello giovanile”.

Grandi ambizioni in casa dell’ASD Bogliasco 1951, che vanta la prima squadra maschile in serie B proiettata verso la A1, una squadra femminile ai massimi livelli da dieci anni e una squadra di sincro ai vertici nazionali. “È anche grazie al supporto di realtà importanti come Asef che le ambizioni della nostra società possono guardare con concreto ottimismo all’ormai imminente stagione agonistica – assicura il presidente Simone Canepa – La prima squadra maschile punta alla promozione in serie A1 sfumata per un pelo negli ultimi play-off; le ragazze costituiscono l’unica formazione ligure presente in A1. Il nostro settore sincro è ormai una realtà consolidata del panorama nazionale, nonché la principale espressione della disciplina dell’interno Levante ligure. E anche in questo campo intendiamo crescere ancora”.