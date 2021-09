Genova. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sul monte Fasce nel levante genovese. Un giovani, per ragioni da accertare, è caduto con la moto.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari e dai vigili del fuoco che lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo.

Il giovane non è in pericolo di vita. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto.