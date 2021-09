Busalla, mister Cannistrà e il portiere Montaldo sul pareggio col Rapallo: “Come una vittoria”

Il Busalla ha iniziato il girone “B” di Eccellenza con un pareggio. Zero a zero contro il Rapallo Rivarolese. La squadra di mister Gianfranco Cannistrà non disputava una gara di campionato dallo scorso ottobre.

Così l’allenatore dei genovesi: “Sapevamo che avremmo sofferto. Il Rapallo è una squadra allestita per vincere secondo me. Eravamo in difficoltà, abbiamo inserito tanti giovani. Abbiamo fatto una partita all’altezza contro una squadra importante. Nonostante la sofferenza del secondo tempo, abbiamo avuto anche noi occasioni per segnare. Abbiamo temuto il Rapallo ma abbiamo giocato a viso aperto. Questo pareggio è come una vittoria”.

Mantenere la porta inviolata è sempre una grande soddisfazione per un portiere: “I giovani sono un punto di forza – commenta l’estremo difensore Thomas Montaldo – non è stato facile per il caldo, abituati ad allenarci la sera. Abbiamo dimostrato di essere squadra, siamo rimasti uniti fino alla fine. I difensori hanno fatto un grande lavoro. Con la rosa al completo possiamo toglierci delle soddisfazioni“.