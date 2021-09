Bogliasco, Guelfo contro l’accordo con la Sampdoria: “Un’assurda marchetta elettorale”

Bogliasco. “Il mio giudizio sull’accordo tra il Comune di Bogliasco e l’Uc Sampdoria firmato quest’oggi e presentato in conferenza stampa dal mio avversario in campagna elettorale è molto negativo, sia per quanto riguarda il metodo sia per quanto riguarda il contenuto”. Lo afferma in una nota il candidato sindaco di Bogliasco Guido Guelfo.

“A fronte di un esborso di 300mila euro da parte della Sampdoria, ci si preclude la possibilità di utilizzare l’ultimo lembo dell’area sportiva a favore della comunità – osserva Guelfo -. La cifra è molto bassa e il fatto che questo denaro venga poi incassato in quattro anni con tranche di circa 75mila euro rende ancora più assurda dal punto di vista finanziario questa convenzione”.

“C’è poi la questione del metodo e in questo caso il giudizio è negativo in maniera assoluta: a poche ore dall’inizio della campagna elettorale, il mio avversario ha preso in ostaggio l’amministrazione uscente e l’ha portata in conferenza stampa per una passerella politica ed elettorale talmente eclatante da fare quasi sorridere. Di certo è assurdo che con la marchetta elettorale di oggi si vincoli l’amministrazione che uscirà dalle elezioni del prossimo 3 ottobre per mezzo secolo.

“Il paradosso della situazione in questo caso è oggettivo. Augurandomi che nelle prossime ore non arrivino altri blitz elettorali sulla pelle dei Bogliaschini, mi conforta solamente pensare che se il mio avversario è costretto a usare questi mezzi per attirare l’attenzione su di sé, deve essere davvero in difficoltà dal punto di vista dei consensi”, conclude Guelfo.