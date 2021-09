Il Basket Pegli annuncia i due allenatori che guideranno la squadra femminile in Serie B e la squadra maschile in Serie C Silver per la stagione 2021/2022: Mario Alberto Conte e Marco Costa.

“Due figure che negli ultimi anni hanno dimostrato, oltre a grandi qualità professionali, anche un bellissimo attaccamento ai colori bluarancio – sorride la presidente Antonella Traversa – Il loro lavoro sarà prezioso per aiutare giovani cestiste e cestisti a crescere tecnicamente e a livello di collettivo. Sono davvero molto contenta di potermi avvalere della collaborazione di Mario e Marco”.

Mario Conte torna a Pegli dopo le positive esperienze maturate tra il 2018 e il 2020, due stagioni in cui tra i vari incarichi si occupa della guida del settore giovanile e della squadra maschile in serie C Silver. Nella stagione 2020/2021, in veste di assistente allenatore, la soddisfazione della vittoria del campionato e della Coppa Italia di A2 maschile con Basket Napoli.

“Sono molto contento di ritornare a Pegli e tornare a lavorare con una società con mi sono trovato molto bene – afferma Mario Conte – C’è tanta motivazione di cominciare questo nuovo percorso e sono orgoglioso che il Club e la Presidente abbiamo pensato a me per l’avvio di questo ciclo. Gli obiettivi sono molto chiari e delineati: non guardiamo solo alla stagione che sta per iniziare ma abbiamo allungato lo sguardo anche al prossimo futuro e, senza nasconderci o essere scaramantici, vogliamo salire in A2 con la prima squadra e consolidarci sempre di più con il settore giovanile nel panorama nazionale che ci ha visto già protagonisti nel recente passato. Ovviamente c’è tanto lavoro da fare, ma non ci spaventa minimamente”.

Marco Costa è alla quarta stagione con i colori bluarancio e ritorna, dopo un biennio di positivi traguardi firmati in serie B femminile (quarto posto nella stagione 2020/2021 e partecipazione alla Coppa Italia), sulla panchina della squadra maschile già condotta ai playoff nella primavera 2019.

“Sono molto contento di tornare a lavorare con i ragazzi e sono molto motivato dalla presenza di ragazzi nuovi – dichiara Marco Costa – Avremo un’età media attorno ai 18 anni in C Silver, ci sono tanti margini di miglioramento durante la stagione: l’obiettivo è salvarci con tranquillità e valorizzare i nostri ragazzi”.