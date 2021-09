Barriere antirumore, dalla prossima settimana al via l’allestimento del cantiere di Rivarolo: 192 giorni di lavori

Genova. Dalla prossima settimana partiranno le operazioni di allestimento dell’atteso cantiere per la ricollocazione delle barriere antirumore sul tratto della A7 di Rivarolo, il primo che sarà nuovamente “coperto” dai dispositivi fonoassorbenti: una volta terminati i preparativi partiranno le vere e proprie lavorazioni sul piano strada che dureranno 192 giorni.

La notizia arriva da fonti interne ad Aspi, proprio nel giorno del sopralluogo di giunta e consiglieri comunali dell’opposizione in via Cambiaso, dove sono stati incontrati i cittadini residenti delle varie zone interessate dalla rimozione delle barriere avvenuta nel 2019 a seguito dell’inchiesta della procura genovese.

Per partire con l’allestimento del cantiere sarà sgombrato parte del parcheggio di via Vezzani, di pertinenza di Aspi, oggi in concessione ai condomini della zona. Le lavorazioni inizieranno con la parte esterna, per poi passare al cantiere vero e proprio sulla sede stradale. Secondo quanto riferito, per quanto riguarda la galleria fonica che precede il viadotto Torbella (nella tratta direzione Genova), si dovrà provvedere al rinforzo della struttura, e anche alla sostituzione dei pannelli posizionati sulla copertura.

I lavori saranno eseguiti in notturna, con la chiusura della tratta dalle 22 di sera alle 6 del mattino. Le tempistiche precise da calendario non sono ancora state stabilite: certo è che nel frattempo le normative sono state aggiornate per cui la predisposizione delle barriere deve seguire una procedura rafforzata con diverse tipologie di verifiche da fare pezzo per pezzo.