Genova. “A parte le assenze oggi potevamo e dovevamo essere più bravi in fase offensiva. Loro sono stati bravi a prenderci subito e ci hanno fatto sbagliare, noi di solito non facciamo così tanti errori nei disimpegni”. Davide Ballardini analizza la sconfitta casalinga contro la Fiorentina.

“Nel primo tempo non abbiamo dato la sensazione di essere pericolosi, siamo stati ordinati, abbiamo concesso poco. Per me il Genoa deve sì coprire bene il campo e ha il dovere di cercare di far male agli avversari e oggi abbiamo fatto poco”.

Il mister ha avuto poco tempo per lavorare con la rosa completa: “Sono due settimane che sono arrivati i nuovi, che la squadra è stata fatta. Due settimane sono niente, ma c’è una disponibilità tale, una voglia di far bene che ti fa accelerare i tempi”.

C’è rabbia tra i rossoblù: “Perché è vero che abbiamo giocato con una squadra che vince con tutti in questo momento – afferma Ballardini – ma sappiamo fare anche meglio”.

Sul rigore non concesso al Genoa l’allenatore non si esprime: “Non l’ho riguardato, mi piace parlare della partita. Nell’arco di un campionato poi le cose si mettono a posto”.

Per quanto riguarda la difesa a 4, che si era già vista nel secondo tempo a Cagliari, Ballardini specifica: “Ho sempre detto che vorrei giocare con più giocatori offensivi”.

Sul cambio di Cambiaso chiarisce: “Sta facendo benissimo, ma bisogna anche gestirlo. Il gol è venuto da quella parte, ma non è arrivato perché è uscito lui”.

Parlando di altri giovani, Buksa oggi era in tribuna: “Lui è rientrato dall’impegno con la Nazionale, ha fatto due partite intere. Quando starà bene sarà un giocatore che potremo utilizzare”.