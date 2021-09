Autostrade, code tra Genova Ovest e bivio della A12. Disagi per i cantieri a Rapallo

Genova. Una mattinata con qualche disagio per chi viaggia sulle autostrade della nostra città, con diverse code e rallentamenti negli svincoli chiave del nodo genovese.

La situazione più critica risulta essere il primo tratto della A7 tra il casello di Genova Ovest e Bolzaneto: il traffico intenso sta generando incolonnamenti anche in A10, sulla corsia di svolta del ponte San Giorgio, e in A12, con un paio di chilometri di code per l’immissione verso Milano.

In A12 proseguono i cantieri per la galleria Rialto, e permane, quindi, lo scambio di carreggiata per evitare il tunnel: per questo motivo si registrano code e rallentamenti a tratti in entrambe le direzioni tra Recco e Rapallo.