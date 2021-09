Autostrade, ancora disagi per i cantieri in A12: code di 5 chilometri verso Genova

Genova. Anche in questo ultimo fine settimane estivo (più per il calendario che per il meteo) la viabilità sul nodo autostradale genovese ha risentito dei molti cantieri operativi sulle tratte liguri.

In particolare sulla A12 i cantieri per le gallerie, rimasti operativi vista la delicatezza dell’intervento, stanno creando non pochi disagi per gli automobilisti: tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova, si calcolano circa 5 chilometri a causa dello scambio di carreggiata e relativa viabilità su una corsia per senso di marcia.

In mattinata qualche disagio anche i A26, dove a seguito di un incidente, sono intervenute anche le safety car della polizia stradale per gestire il traffico, con conseguente code e rallentamenti