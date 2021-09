Autostrade, ancora code a causa dei cantieri: 5 chilometri tra Bolzaneto e Busalla

Genova. La ripresa a pieno regime dei cantieri si fa sentire su tutti i tratti autostradali liguri. E dopo il pomeriggio infernale di ieri in A10 a causa di un incidente, anche oggi i tempi di percorrenza sono decisamente superiori alla norma.

La situazione più grave è sulla A7 dove si registrano 5 chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla per lavori.

Lunghe code, come sempre, sul nodo A10-A26 soprattutto in direzione Nord, ma coda di 2 chilometri anche tra Masone e il bivio con la A10.

Coda di un chilometro anche in A12 tra Rapallo e Chiavari e di 2 chilometri in A10 tra Savona e Albisola, in entrambi i casi ancora per lavori.