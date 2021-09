Autostrade, alle 18 la riapertura della galleria Ranco sulla A10 dopo una giornata di caos

Genova. Verrà riaperta intorno alle 18.00 la galleria Ranco sull’A10, tra Albisola e Savona, dove tra ieri e oggi si sono formate lunghe code a causa della sua chiusura con obbligo di cambio di carreggiata. È quanto apprendono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, dopo la riunione tra i tecnici di Autostrade per L’Italia e quelli del Ministero delle Infrastrutture.

“Tra poco, ci hanno comunicato, dovrebbero terminare le operazioni di messa in sicurezza con reti della galleria e poi ci saranno tutte le operazioni necessarie alla riapertura – concludono Toti e Giampedrone.

La riapertura del fornice era slittata rispetto all’orario ordinario, previsto alle 14.00 di ogni venerdì per la sospensione dei lavori garantita durante i weekend, a causa di un imprevisto tecnico verificatosi su un nuovo concio.

Nella riunione che si è svolta stamani con i tecnici del Mims e del Politecnico di Torino, sono stati presentati i risultati delle approfondite verifiche tecniche effettuate nella giornata di ieri da specializzati progettisti esterni nella galleria Ranco, e le squadre tecniche stanno lavorando all’interno del tunnel per adottare le misure ingegneristiche stabilite dal tavolo e necessarie per la riapertura completa al transito del tratto tra Albisola e Savona in A10.