Autoparco a Sestri Ponente, 53 nuovi stalli per i camion lungo la pista dell’aeroporto

Genova. Entro tre mesi i camionisti avranno a disposizione 53 nuovi stalli in area portuale genovese. L’Autorità portuale di Genova ha affidato a Ilset la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi al nuovo autoparco di Sestri Ponente, a pochi metri dalla pista dell’aeroporto.

L’intervento – del valore di 571.615 euro – prevede l’ampliamento dell’attuale autoparco lungo la pista di atterraggio, adibito ad area di sosta temporanea per gli autotrasportatori diretti al porto. Gli stalli passeranno dagli attuali 122 a 175 a fine lavori.

Il progetto copre un’area di 6mila metri quadrati e prevede, a completamento dell’opera, la realizzazione di una rete di smaltimento delle acque, la realizzazione di una nuova pavimentazione e il potenziamento dell’impianto di illuminazione.

Su tutta l’area è prevista la realizzazione di una nuova pavimentazione e il potenziamento dell’impianto di illuminazione con l’installazione di cinque nuovi proiettori. I lavori dovrebbero concludersi nel giro di tre mesi.

L’ampliamento non ha nulla a che vedere con l’ipotesi di un autoparco a Pegli e col parcheggio temporaneo allestito dal Comune agli Erzelli nell’area che in futuro sarà occupata dal nuovo ospedale per ospitare i veicoli sfrattati dal nuovo mercato dei fiori a Bolzaneto.