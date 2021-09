Auto si capotta a San Lorenzo della Costa: 4 persone ferite

Genova. Incidente stradale ieri sera poco dopo le 21 a San Lorenzo della Costa sopra Santa Margherita ligure.

Un’auto con 4 persone a bordo , per ragioni da accertare si è cappottata.

Tutti e quattro gli occupanti sono rimasti feriti: due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Galliera tra cui una donna di 75 anni e una ragazza di 16, gli altri due feriti tra cui la conducente sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.