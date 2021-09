Attacchi Cyber, Fim Cisl: “Leonardo eccellenza, si investa nella sede di Genova”

Genova. “Leonardo rappresenta un’eccellenza nella Cyber Security, oggi il Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mule’ al convegno organizzato a Chiavari presso la sede di Wylab ha dato numeri impressionanti: 90mila attacchi cyber ogni secondo”. Così Marco Longinotti della Fim Cisl di Genova

“Crediamo che la sede genovese di Leonardo possa diventare un punto di riferimento per tutto il paese in questa lotta, qui abbiamo altissime professionalità che ci invidiano in tutto il mondo che sarebbero fondamentali per combattere questi attacchi cyber”, continua.

“In questo senso crediamo che servano investimenti e assunzioni, creando sinergie tra pubblico e privato per salvaguardare gli interessi del paese e creare posti di lavoro”, conclude.