Ascensore Montello Ponterotto: dopo la manutenzione trentennale riparte il servizio

Genova. Martedì 28 settembre riapre l’ascensore Montello – Ponterotto. Terminati i lavori relativi alla revisione trentennale, prevista dalla normativa, torna in servizio rinnovato e adeguato ai più recenti standard di sicurezza.

Al raggiungimento dei 30 anni di vita tecnica, la normativa prevede, infatti, complessi interventi di rinnovamento; l’impianto è stato sottoposto, quindi, al rifacimento completo con la sostituzione di tutti i componenti di sicurezza meccanici ed elettrici.

Di seguito i principali interventi eseguiti: sostituzione di tutti gli organi meccanici ed elettrici, compresi gli argani, le funi e la cabina; lavori civili ed edili relativi al rifacimento del tunnel della stazione inferiore; installazione dei percorsi podotattili; ammodernamento dell’impianto di illuminazione con particolare attenzione al risparmio energetico; risanamento edile e di ammodernamento impiantistico del tunnel di accesso inferiore.

L’ascensore sarà in servizio, come di consueto nei giorni feriali dalle 7.00 alle 20.55 e nei festivi dalle 7.40 alle 19.45. Contestualmente alla riapertura dell’ascensore, il servizio sostitutivo Taxibus non sarà più attivo da mercoledì 29 settembre.