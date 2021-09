Appello dei famigliari per Filippo Baccelli: il giovane scomparso potrebbe trovarsi a Genova

Genova. Potrebbe trovarsi a Genova Filippo Baccelli, il ragazzo scomparso il 16 settembre da Ponte all’Ania in provincia di Lucca.

Ne sono convinte la mamma e la sorella di Filippo che hanno scritto alla nostra redazione chiedendo di diffondere il loro appello per ritrovare il loro congiunto.

Ecco l’appello lanciato su facebook da Camilla Baccelli, sorella di Filippo:

“Filippo Baccelli è scomparso da casa (Ponte all’Ania, Barga) il 16/09 intorno alle 4:30 del mattino. Si è allontanato al volante di una Renault Kangoo di colore grigia scura, targata BY938KM ed è uscito dall’autostrada a Genova Est sempre in data 16/09 alle ore 12:10 circa. Al momento ha i capelli rasati, molto magro e pallido, non sappiamo come era vestito quando si è allontanato. Porta al collo due collane d’oro ed un anello. Quando si è allontanato era in stato confusionale ed è sicuramente molto disorientato e spaventato ed è probabile che non voglia farsi ritrovare. Al fine della ricerca è importantissimo ritrovare il veicolo”.

“Chiunque lo veda o l’ha visto nelle ultime 24h contatti immediatamente le forze dell’ordine oppure chiami il numero 3493611757” chiedono i famigliari.

“La scomparsa è stata segnalata dalla Prefettura di Lucca su tutto il territorio nazionale oltre anche alla Prefettura di Genova data l’ultima certa segnalazione – spiega la mamma Maria Luisa Luvi che si è rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto.