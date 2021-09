Apertura scuole, Cavo: “Ripartenza al 100% per gli studenti, 90% per i docenti”

Genova. “Domani è una giornata importante, soprattutto per gli studenti perché la scuola riparte al 100%” – afferma l’assessore regionale alle scuola Ilaria Cavo ad un giorno dall’inizio del nuovo anno scolastico.

“Si tratta di una ripresa e ripartenza piena, resa possibile grazie al Piano scuola con il quale si è voluta dare grande attenzione al settore dei trasporti – spiega l’assessore – infatti i mezzi rispetteranno l’80% della capienza. Per questo si è pensato al doppio ingresso, che non supera in nessun caso l’ora di differenza. Infatti nessuno, in tutto il territorio ligure, entrerà oltre le nove del mattino”.

Mentre per quanto riguarda invece la capienza delle classi, Cavo afferma: “Abbiamo una media di occupazione del 20% di alunni, secondo quanto riferito dalla Direzione scolastica regionale. Si tratta di una media che riguarda tutti i livelli di istruzione”.

L’assessore assicura che “oltre il 90% delle cattedre è assegnato. Domani quindi si parte non solo con il 100% della presenza ma anche con il 90% degli insegnanti definitivi”.

Infine ricorda che 11 milioni sono stati assegnati alla Liguria, il che significa – spiega – che si possono investire per oltre 2mila contratti al personale scolastico o Ata per rafforzare le situazioni di necessità”.