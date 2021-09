Anziché lavare le scale spacciava droga sul pianerottolo: denunciato uomo delle pulizie

Chiavari. Un 39enne, dipendente di un’impresa di pulizie, sfruttava il suo lavoro per incontrare clienti a cui spacciava droga.

L’uomo, regolarmente assunto, dava infatti appuntamento agli acquirenti all’interno dei vari stabili in cui giornalmente lavava le scale, per vender loro cocaina.

La polizia lo ha atteso nei pressi di un portone in cui avrebbe dovuto lavorare e lo hanno trovato in possesso di 5 grammi di cocaina divisa in dosi. Così dopo aver perquisito la sua casa e la sua auto ha trovato altri involucri contenenti circa 4 grammi della stessa sostanza.

L’uomo è stato scoperto e fermato nei pressi di piazza Roma a Chiavari, ma la sua attività di spaccio si aggirava tra Chiavari e Lavagna.