Genova. Ancora una protesta no vai questo pomeriggio a Genova. L’appuntamento ormai consueto del sabato questo pomeriggio è stato anticipato per consentire ai manifestanti di partecipare poi a un evento in piazza Matteotti sulle cure domiciliari che si terrà a partire dalle 19.

Circa 500 i manifestanti in piazza che hanno sfilato in corteo da De Ferrari a via XXV aprile a largo Zecca per scendere in via Gramsci e ritornare a De Ferrari attraverso via San Lorenzo. Prima del corteo, come di consueto i no green pass hanno dato spazio a diversi interventi in piazza in particolare alcuni rappresentanti del mondo universitario.

Nella manifestazione è stato diffuso il nuovo volantino in spiegano le ragioni della loro preoccupazione. Fra queste il fatto che – si legge nel documento – “il Comitato Tecnico Scientifico e la Cabina di Regia rappresentano la resa delle istituzioni democratiche al tecnicismo autocratico” e “gli effetti collaterali della vaccinazione e quelli dei lockdown vengono ancora sminuiti e censurati” e ancora che “la stampa ed il governo sono impegnati 24h/7 nel diffondere l’odio contro milioni di cittadini, colpevoli di esercitare un diritto”.