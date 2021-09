Ancora guai per la compagnia Gnv: infiltrazioni d’acqua sul traghetto Excelsior, costretto a rientrare a Genova

Genova. Ancora guai per i traghetti Gnv che in questi giorni hanno subito stop temporanei o rallentamenti con disagi per i passeggeri.

Questo pomeriggio, durante la navigazione il comandante del traghetto Excelsior, partito da Genova diretto a Barcellona e Tangeri, ha comunicato il rinvenimento, all’altezza di Sanremo, di una infiltrazione di acqua.

“I sistemi di sicurezza sono subito entrati in funzione e l’avaria è sotto controllo” fanno sapre da Gnv. Il traghetto sta quindi rientrando a Genova.

“La compagnia, mettendo in priorità la massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio, ha disposto il rientro nave per opportuni accertamenti del caso. A bordo ci sono 553 passeggeri e 80 persone di equipaggio che sono stati costantemente informati delle decisioni e degli sviluppi” spiega la compagnia.

Per ciascuno dei passeggeri è stata prevista l’assistenza necessaria e una soluzione di viaggio alternativa per raggiungere la propria destinazione. La compagnia sottolinea come non vi sia alcun intervento di soccorso in atto e che “la nave sta viaggiando in tutta sicurezza”.