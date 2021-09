Anche Roberto Mancini bloccato tra A7 e A26: “Autostrade, dovete vergognarvi tanto”

Genova. Anche l’allenatore della nazionale Roberto Mancini è rimasto vittima del caos sulle autostrade. A raccontarlo è lui stesso con una story pubblicata su Instagram in piena notte, intrappolato tra le chiusure a ridosso della Liguria.

“Queste sono le autostrade italiane: arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi”, ha scritto taggando Autostrade per l’Italia.

Mancini stava tornando da Reggio Emilia dove la nazionale ieri sera ha battuto 5-0 la Lituania nel match valido per le qualificazioni ai mondiali del 2022.

Ieri sera disagi al traffico anche in Liguria per le chiusure su A10 e A26 che hanno lasciato spiazzati anche molti turisti. L’uscita obbligatoria a Varazze in direzione Genova, che secondo diverse testimonianze non era segnalata in alcun modo, ha costretto automobilisti e tir a percorrere l’Aurelia fino ad Arenzano.