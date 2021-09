Anche Genova aderisce al “9 ottobre, giornata nazionale delle vittime dei disastri industriali e ambientali”

Genova. Anche il Comune di Genova aderirà al “9 ottobre, giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri industriali e ambientali” istituita dalla legge 101/2011 e promossa dall’omonimo comitato. Durante la seduta di oggi del consiglio comunale è stato votato all’unanimità l’ordine del giorno fuori sacco che includeva l’appello lanciato dal comitato che riunisce le persone che hanno perso i propri cari in eventi tragici come il crollo di Ponte Morandi e quello della Torre piloti a Genova, nella strage di Viareggio o della diga del Vajont ma anche in incidenti sul lavoro o a causa di malattie professionali.

“Siamo persone e associazioni che, dopo aver subito perdite di persone care nel nome del profitto, nelle aule dei tribunali si rendono conto che troppo spesso la legge percorre sentieri differenti rispetto a giustizia e verità. Il problema della giustizia e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita riguarda tutti, sia i lavoratori che i cittadini: chiediamo quindi anche a voi, rappresentanti delle Istituzioni, di aderire e partecipare all’appello per una manifestazione a Roma il 9 ottobre 2021 per sostenere i diritti delle vittime”, si legge nella lettera.

Ecco il testo integrale dell’appello “Noi, 9 OTTOBRE”

“Siamo sopravvissute/i, parenti, compagne/i di lavoro, amiche/ci e comunità di abitanti feriti da disastri industriali e ambientali, di vittime di eventi tragici come il crollo del ponte Morandi, la Torre Piloti di Genova, di vittime del lavoro e di malattie professionali che il più delle volte vengono considerati “incidenti”, “calamità” o “fatalità” ma che in realtà sono la conseguenza diretta di pratiche economiche da parte di imprese che agiscono a scopo di lucro, incuranti della sicurezza e della salute degli esseri umani.

Siamo persone e associazioni che, dopo aver subito perdite di persone care nel nome del profitto, nelle aule dei tribunali si rendono conto che troppo spesso la legge percorre sentieri differenti rispetto a giustizia e verità. Il problema della giustizia e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita riguarda tutti, sia i lavoratori che i cittadini: chiediamo quindi anche a voi, rappresentanti delle Istituzioni, di aderire e partecipare all’appello per una manifestazione a Roma il 9 ottobre 2021 per sostenere i diritti delle vittime.



L’appello “Noi, 9 OTTOBRE”, che le sottoponiamo e che è stato finora sostenuto e firmato da molte associazioni e personalità, è nato da una tavola rotonda organizzata il 3 ottobre scorso a Longarone dall’Associazione Cittadini per la Memoria del Vajont

All’incontro avevano partecipato numerose associazioni di vittime e movimenti che si battono per la sicurezza e la salute sui posti di lavoro e per la difesa delle comunità e dell’ambiente ed erano stati invitati come relatori magistrati come Raffaele Guariniello e Felice Casson, avvocati e accademici.

Da ottobre scorso abbiamo avviato con loro un’intensa collaborazione. Siamo riusciti a stendere l’appello che concilia due linguaggi e i due modi di vivere i processi, quello di chi parla con i codici in mano ma si mette comunque al fianco dei superstiti, e quello di chi vive sulla propria pelle cosa significhi essere vittima nei processi: prima il dolore, poi la rabbia, il senso di impotenza e alla fine la sfiducia nello Stato e nella legge, associata però alla ferrea volontà di contribuire a migliorare lo stato delle cose al fine di evitare che si continuino a ripetere le stragi di innocenti nel nome del profitto.



Per sabato 9 ottobre, tragico anniversario della strage del Vajont che la legge 101/2011 ha istituito come “Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri industriali e ambientali”, stiamo organizzando una manifestazione partecipata a Roma (in allegato il programma) per sollecitare le Istituzioni ad ascoltare le nostre richieste e proposte, e anche per ricordare all’opinione pubblica, alla società civile, spesso inconsapevole, che chiunque domani può diventare vittima di chi, per risparmiare sulla manutenzione o sulla messa in sicurezza della propria impresa, non ha come priorità la vita delle persone, delle comunità e la difesa dell’ambiente.

Le chiediamo innanzitutto di aderire al nostro appello “NOI, 9 OTTOBRE” e poi di unirvi a noi, società civile ferita, sensibile e – nostro malgrado – ricca di esperienza e competenze, nella nostra mobilitazione”.