Anche Costa Crociere tra i partner tecnici della manifestazione Genova Jeans

Genova. Costa Crociere sosterrà Genova Jeans, dal 2 al 6 settembre lungo le Via di Pré, Via del Campo e Via San Luca e gran parte del centro storico. La partecipazione di Costa alla manifestazione nasce dalla volontà di ribadire il legame che lega la compagnia a Genova da oltre 70 anni e di sostenere le iniziative volte alla promozione della città e della sua offerta culturale e turistica.

Inoltre, in quanto ambasciatrice del Made in Italy nel mondo e unica compagnia crocieristica a battere bandiera italiana, Costa è lieta di dare il suo contributo a questo progetto che sostiene manifattura, moda, arte, tradizione e cultura italiani.

Come partner tecnico della manifestazione, Costa Crociere ha scelto di avere un ruolo “attivo”: in qualità di esperti dell’accoglienza turistica, Costa ha supportato le attività di formazione dei giovani che assisteranno il pubblico lungo il percorso della “Via del Jeans”, nelle visite alle mostre e ai musei coinvolti. Grazie ad una sessione e a materiale dedicato, sono stati trasferiti a questi giovani i principi di accoglienza e ospitalità tipicamente italiani che da sempre caratterizzano la filosofia di Costa e la relazione con i propri ospiti.

La manifestazione è stata promossa anche a bordo delle navi di Costa Crociere che visitano i porti liguri, includendo le aree della città coinvolte nella manifestazione all’interno dei walking tour disponibili per gli ospiti.

“Siamo lieti di aver contribuito a questa prima edizione di Genova Jeans, una manifestazione nuova che tocca temi a cui siamo legati, quali la riscoperta delle tradizioni, del saper fare unita ad una visione di un futuro sostenibile. La nostra partecipazione nasce anche dalla volontà di sostenere iniziative volte alla promozione della città, ancor più importanti in un momento in cui anche la vita culturale e sociale rinasce dopo il difficile periodo della pandemia.” – afferma Rossella Carrara, Vice President Corporate Relations and Sustainability di Costa Crociere – “Abbiamo inoltre scelto di farlo mettendoci a disposizione della organizzazione con la nostra esperienza e quella delle nostre persone nel campo dell’accoglienza turistica, in linea con il nostro nuovo Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo che raccoglie i principi che ci guidano per crescere insieme ai territori visitati dalle nostre navi partendo dalla convinzione che le destinazioni non sono un insieme di attrazioni turistiche, ma comunità con le quali costruire insieme un modello di turismo che generi maggiore valore economico e sociale”.