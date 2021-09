Amt: ecco gli orari dei servizi speciali per Genoa-Fiorentina e le variazioni alla linea 13

Genova. Variazioni della linea 13 da sabato 18 settembre a causa della gara podistica “Traversata Valbisagno 2021”. Lo comunica Amt.

Dalle 20, fino a cessate esigenze, la linea 13 modificherà il percorso così:

Direzione centro

I bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transiteranno per via Pedullà, via Adamoli, ponte Fleming, via Molassana dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Prato

Ii bus, giunti in via Struppa, svolteranno sul ponte Green, proseguiranno poi per via Pedullà, rotatoria Canova dove invertiranno la marcia ed effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

Amt comunica anche gli orari dei bus speciali in occasione dell’incontro di calcio Genoa – Fiorentina, in programma sabato 18 settembre alle 15. Sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (piazzale Kennedy – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Ecco in dettaglio gli orari delle linee:

BM corse da Molassana:

13.00 13.20 13.40 13.55 14.15 14.30 14.45

CM corse da Caricamento:

13.00 13.15 13.35 13.50 14.05 14.30 14.45

KM corse da piazzale Kennedy:

13.00 13.10 13.20 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 14.50

SM corse da piazza Acquaverde:

13.00 13.10 13.20 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 14.50

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre principali linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato – Caricamento), 14/ (Molassana – Brignole), 37 (via dei Platani – De Ferrari/via Dante), 48 (Molassana – PS San Martino), 480 (Brignole – Sant’Eusebio) e 482 (Brignole – Sant’Eusebio).