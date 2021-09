Alluvione 2011, l’ex sindaco Vincenzi di nuovo in tribunale per chiedere i servizi sociali: i giudici si riservano

Genova. Si sono riservati i giudici del tribunale di sorveglianza in merito alla nuova istanza di affidamento ai servizi sociali dell’ex sindaco di Genova Marta Vincenzi per i fatti relativi all’alluvione del 2011 in cui persero la vita sei donne di cui due bimbe.

L’ex preside, inizialmente condannata a 5 anni, aveva patteggiato una pena definitiva a tre anni dopo che la Cassazione aveva disposto una ‘rideterminazione’ della condanna.

E’ la seconda volta in poche settimane che l’ex sindaco Vincenzi ricompare davanti ai giudici per chiedere l’affidamento in prova ai servzi sociali. La volta scorsa, dopo la discussione, una dei giudici si era astenuto per un possibile conflitto di interessi e l’udienza era stata rifissata. “Anche il sostituto procuratore Enrico Zucca – ha detto il legale di Marta Vicenzi, Stefano Savi – ha detto che l’istanza andava accolta visto anche che l’accertamento delle responsabilità è incompleto”.

La volta scorsa i giudici avevano puntato sul mancato risarcimento delle vittime e sul mancato pentimento della Vincenzi. La decisione dovrebbe arrivare entro un paio di giorni.

Stamattina davanti ai giudici di sorveglianza compariranno anche Francesco Scidone e Stefano Dalponte, gli altri due condannati per l’alluvione del 2011 che per evitare i domiciliari o il carcere hanno chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali.