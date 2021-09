Allerta meteo nel genovese, ecco i Comuni dove ci saranno le scuole chiuse

Genova. Colpirà soprattutto a levante e nell’interno del Tigullio la perturbazione che si sta avvicinando sulla Liguria. Motivo per cui alcuni Comuni che ricadono nell’allerta arancione dalle 6 alle 15 di domani, mercoledì 16 settembre (ovvero le zone C ed E, dal monte di Monte di Portofino alla Spezia, e nell’entroterra del levante) hanno deciso di chiudere le scuole in quello che è il secondo giorno di ritorno in classe. Ecco quali e con quali modalità.

Hanno annunciato quasi immediatamente la chiusura delle scuole – sospensione dell’attività didattica – i Comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Per chiusura delle attività didattiche si intendono anche nidi e scuole d’infanzia pubbliche e private e i centri ricreativi.

A Chiavari resteranno chiuse le scuole, di ogni ordine e grado (inclusi asili nido pubblici e privati) site presso l’istituto Assarotti in viale Millo 4, via Castagnola 11-15A e via Santa Chiara 20, limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza.

A Lavagna causa allerta arancione domani 16 settembre “l’attività didattica di tutte le scuole di ordine e grado è sospesa – si legge sulla pagina Facebook del Comune – anche il mercato settimanale i parchi, le palestre, la biblioteca e i cimiteri rimarranno chiusi”.

A Sestri Levante scuole, asili, parchi e giardini chiusi. L’istituto di istruzione superiore Natta-Deambrosis comunica la sospensione delle attività in presenza a causa dell’allerta meteo ma garantisce lo svolgimento delle lezioni in modalità didattica a distanza.

Anche a Casarza Ligure e in tutti i Comuni della Val Petronio le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse.

Scuole tutte chiuse anche a Torriglia e Rovegno.