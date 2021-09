Allerta meteo, declassata a gialla su Tigullo e Spezzino. Su Genova prolungata fino a mezzanotte

Genova. L’attesa fase di maltempo ha provocato precipitazioni temporalesche anche di intensità forte o localmente molto forte in particolare sui settori centrali e orientali della regione. Nelle prossime ore permarranno su buona parte della Liguria condizioni d’instabilità.

Ma la situazione è in continua evoluzione e per questo Arpal ha aggiornato e modificato l’allerta meteo per temporali: sul settore di levante e del suo entroterra, quindi Tigullio e Spezzino, da mezzogiorno l’allerta passa da arancione a gialla, con tre ore di anticipo rispetto alle disposizioni di ieri, mentre su il centro e il ponente ligure, quindi Genova, Savona e Imperia, il periodo di allerta è stato allungato di 6 ore, fino alla mezzanotte.

Nella notte intense strutture temporalesche hanno interessato dapprima la zona del genovese a cavallo tra Campo Ligure, Fiorino e Mele, poi quella di Busalla e Campomorone. Qui la stazione di Isoverde ha registrato una precipitazione oraria di ben 108 millimetri con 72.1 millimetri in 30 minuti, 40.6 in 15 e 15 millimetri in 5 minuti. In mattinata poi, altre linee temporalesche si sono concentrate a Levante, in particolare nello spezzino: qui si registrano intensità forti come a Cuccarello (Sesta Godano) con 42.4 millimetri in un’ora, 38 a Monte Rocchetta (Lerici con 29.2 millimetri in 15 minuti) 37.4 a Marinella di Sarzana (14.2 millimetri in 5 minuti). Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali con raffica a 101.2 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia). Nelle prossime ore è attesa ancora instabilità, in particolare dal tardo pomeriggio di oggi; domani, venerdì 17 il flusso meridionale continuerà ad interessare la Liguria ma ci sarà anche spazio, soprattutto sul centro Ponente, per schiarite anche ampie. Anche sabato avremo ancora instabilità con possibili rovesci o locali temporali moderati.

OGGI GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE un flusso meridionale di aria umida ed instabile porta sulla Liguria nubi, rovesci e temporali che dalla notte hanno investito il centro-Levante. I fenomeni in giornata saranno di forte intensità ed interesserano tutte le zone esaurendosi solo nella notte a partire da Ponente. Venti tra Sud-Est e Sud-Ovest moderati con rinforzi 40-50km/h sui capi esposti di A e raffiche di burrasca sui crinali.

DOMANI VENERDI’ 17 SETTEMBRE permangono condizioni di instabilità su tutta la regione con possibili rovesci e temporali anche di forte intensità soprattutto su C in mattinata; bassa probabilità di fenomeni sulle restanti zone in particolare nell’interno fino a sera.