Allerta arancione: temporali autorigeneranti su Genova, strade allagate in Valbisagno

Genova. Prima ondata di maltempo stagionale per la Liguria con la città di Genova e i suoi dintorni letteralmente bombardati dai temporali autorigeneranti che si formano sul mare. Fino alle 15.00 è in vigore l’allerta meteo arancione (il massimo livello previsto per questi fenomeni) da Spotorno fino alla Toscana compreso l’entroterra padano orientale.

Una vera e propria tempesta di fulmini ha interessato il centro città, la Valbisagno e la Valle Scrivia. Un fulmine poco prima delle 8 ha colpito un albero e ha provocato un piccolo incendio in via Montelungo, tra Sant’Eusebio e Bavari, subito circoscritto e spento dai vigili del fuoco.

Disagi si registrano sempre in Valbisagno, dove alcune strade sono state invase dall’acqua in particolare nella zona di Struppa a causa dell’intensità della pioggia battente. I vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti soprattutto per liberare tombini e consentire il deflusso. Al momento non si registrano criticità gravi.

Intorno a metà mattinata un altro nucleo temporalesco si è formato sul Tigullio e ha colpito in particolare Chiavari, provocando allagamenti di lieve entità.

L’attenzione è massima perché si tratta di temporali V-Shaped autorigeneranti, strutture particolarmente pericolose che si formano alla convergenza di scirocco e tramontana e traggono dal mare l’energia per riformarsi e tornare a colpire territori già gravati da ingenti quantitativi d’acqua.

Le cumulate secondo Arpal, al momento in cui scriviamo, toccano i 133 millimetri di pioggia in 6 ore a Davagna, in alta Valbisagno, mentre la stazione di Fallarosa nel comune di Torriglia ha superato i 180 millimetri.

A Genova, come prevede il piano di protezione civile, sono operative 26 pattuglie della polizia locale e 16 squadre di volontari in costante collegamento con la sala operativa comunale che sarà aperta per tutta la durata dell’allerta, gialla e arancione. Le pattuglie e le squadre sono pronte a dare l’allarme e a prevedere le azioni di messa in sicurezza.

Per tutta la durata dell’allerta si consiglia di prestare attenzione per possibili allagamenti nelle aree urbane soggette di Genova e provincia, a fine evento occasionale rischio frane nelle aree interessate da maggiori quantitativi di pioggia. Nel pomeriggio fenomeni in estensione ai settori di levante, più diffusi nelle zone interne, ma meno intensi e persistenti.

Le decisioni del Coc di Genova

Regolarmente funzionante il servizio di metropolitana, ma resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta arancione l’uscita obbligatoria sarà attraverso la stazione ferroviaria.

Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini e l’ascensore di Quezzi resteranno chiusi.

In allerta arancione chiuso il museo civico di storia naturale “G. Doria”.

Circa gli eventi in programma durante l’allerta, la sfilata delle vetture storiche sul Circuito della Superba prevista in corso Italia non si svolge, come già previsto a margine dell’autorizzazione concessa agli organizzatori. Annullata la fiera dei Santi Cosma e Damiano. Si tiene invece regolarmente la Festa dello Sport al Porto Antico.

Per tutta la durata dell’allerta arancione, chiusa la galleria Pizzo verso Arenzano.

Parcheggi. Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

In copertina foto di Paolo (rete Limet)