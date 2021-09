Allerta arancione, frana di massi in via Trensasco: strada chiusa e un palazzo quasi isolato

Genova. Chiusa via Trensasco sulle alture della Valbisagno, tra i comuni di Genova e Sant’Olcese, dopo la caduta di alcuni massi sulla carreggiata in seguito alle forti piogge di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno disposto l‘interruzione totale del transito veicolare finché i tecnici del Comune, interpellati dal Municipio, non verificheranno la stabilità del versante. Il rischio, infatti, è quello di nuove frane. Nel pomeriggio si cercherà di istituire un senso unico alternato.

A causa della chiusura il civico 13 di via Trensasco è sostanzialmente isolato rispetto a Genova, e così anche alcune case a monte. L’unica alternativa è passare da Sant’Olcese e scendere da via di Pino.

“Quello è un problema che abbiamo segnalato tantissime volte al Comune – spiega il presidente del Municipio Media Valbisagno, Roberto D’Avolio -. È stato risolto in parte intervenendo in danno ai privati, ma finché non si metterà in sicurezza tutto il versante saremo sempre al punto di dover chiudere la strada in caso di piogge forti. È evidente che i pezzi di roccia venuti giù potevano finire addosso a qualcuno, è una situazione pericolosa”.