Allerta arancione, dietrofront di Tursi: annullata la fiera dei Santi Cosma e Damiano

Genova. La Fiera dei Santi Cosma e Damiano è stata ufficialmente annullata.

Viste le piogge intense che da ore si stanno riversando sulla città e date le previsioni meteo per le prossime ore, il comune e gli operatori hanno ritenuto opportuno annullare la Fiera. A darne conferma è l’assessora al Commercio Paola Bordilli.

Retromarcia del Comune, dunque, che ieri aveva deciso di confermare la manifestazione lasciando aperta la possibilità di uno stop all’ultimo minuto.

Dedicata ai patroni della comunità pugliese, la Fiera, organizzata dal Comune di Genova, avrebbe dovuto avere circa 100 banchi di dolci, merci varie, generi alimentari lungo via Sampierdarena – dal civico 111 -, in particolare nella zona limitrofa alla parrocchia di santa Maria della Cella e San Martino, fino all’intersezione con via Giovanetti, al centro dell’originario borgo di Santo Petro de Arena, nucleo antico dell’attuale quartiere.

“Adesso non ci resta che confidare in un meteo clemente”, diceva Bordilli ieri. Così non è stato, come del resto si poteva immaginare dalle previsioni meteo e dall’emanazione dell’allerta arancione.