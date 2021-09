Falso allarme bomba in piazza De Ferrari, zona cintata ma intervento rinviato a causa della manifestazione

Genova. Aggiornamento:si trattava di un falso allarme bomba, l’intervento si è concluso prima delle 18.

Allarme bomba in piazza De Ferrari questo pomeriggio dopo che un passante ha segnalato un oggetto avvolto in un pacco di carta abbandonato su un muretto intorno alla fontana.

Come sempre accade è scattato l’imponente dispositivo di sicurezza, che prevede la cinturazione dell’area e il successivo intervento degli artificieri.

Sull’oggetto segnalato è stata posta al momento una coperta antiesplosivo, ma l’intervento degli artificieri per far brillare il pacco è stavo invece rinviato.

In piazza De Ferrari infatti si sta svolgendo la consueta manifestazione no green pass e finché i manifestanti non lasceranno la piazza per partire in corteo (questo dovrebbe avvenire intorno alle 17.30) non sarà possibile l’intervento degli artificiere