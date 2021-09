Al via “Beyond Net Zero” l’iniziativa di ERG a caccia di idee per un futuro sostenibile con Talent Garden Genova e Master Safe

Genova. “Beyond Net Zero” – l’innovativo hackathon promosso e organizzato da ERG, in collaborazione con Talent Garden Genova e Master “SAFE” in Gestione delle Risorse Energetiche, con il patrocinio dell’Università di Genova – nasce nell’anno dell’ambizione climatica, dodici mesi durante i quali sviluppare eventi, progetti e iniziative volte alla sensibilizzazione sul cambiamento climatico e la promozione di “best practice” ambientali.

IL CONCORSO DI IDEE

“Beyond Net Zero” è un concorso di idee rivolto a studenti universitari, neolaureati e ricercatori con il fine di trovare soluzioni innovative e visionarie per un futuro sostenibile.

L’obiettivo di ERG è tracciare il percorso del proprio piano industriale oltre il 2025, in un

arco di tempo a lungo termine che traguardi il 2050. Due i macro-temi del concorso: quali strategie

implementare a fronte delle sfide legate al cambiamento climatico una volta raggiunti gli obiettivi di Carbon Neutrality e la sostenibilità dell’azienda nel prossimo futuro, misurandone l’impatto a livello climatico.

GLI OBIETTIVI

L’hackathon nasce dall’esigenza di proporre una visione innovativa della corporate energetica del 2050, declinando i valori fondanti di ERG in uno scenario internazionale in cui l’innovazione tecnologica, ambientale e sociale sono al servizio della sostenibilità.

Ed è questa la principale sfida rivolta ai giovani partecipanti, a cui sarà chiesto di fornire un prototipo di business model o elaborare una vision aziendale che prenda spunto dai 4 pilastri della strategia ESG (Enviromental, social and corporate governance) di ERG, scelti tra i Sustainable Development Goal individuati dall’ONU.

Alcuni ambiti su cui realizzare i progetti saranno: Net-zero and beyond; Gender equity and pay gap; Innovative solutions (incl. storage); Biodiversity; Development and new geographies;

Energy tech and hybrid plants; Generational gap.

LA CONTAMINAZIONE DI IDEE

Uno degli aspetti che rende l’hackathon ERG un appuntamento imperdibile è l’incontro, il confronto e la contaminazione di idee tra figure e profili di diverse aree e competenze.

I partecipanti saranno immersi per quasi un mese in un ambiente formato da esperti, manager, startupper di comprovata esperienza, rappresentanti del mondo della ricerca e della pubblica amministrazione che quotidianamente affrontano le problematiche e le opportunità del settore energia.

IL BANDO

Per partecipare è necessario formare un team, da un minimo di 2 a un massimo 4

membri, e registrarsi al form dedicato all’indirizzo https://www.erg.eu/it/hackathon indicando i dati di un solo referente, che avrà il ruolo di capoprogetto. La scadenza entro la quale inviare a ERG la proposta di partecipazione ufficiale completa dei dati di tutti i partecipanti è fissata per il 20 settembre 2021.

IL WORKSHOP

I team con le migliori proposte parteciperanno a un workshop di due giorni, in programma il 27 e 28 settembre al Talent Garden Genova (Parco Tecnologico degli Erzelli, via Melen 83), per condividere e sviluppare i progetti, i cui concept definitivi dovranno essere inviati entro l’8

ottobre.

L’EVENTO FINALE

Il 15 ottobre a Genova, presso la Sala Liguria di Liguria Digitale, agli Erzelli

(via Melen 77), si terrà l’evento finale, nel corso del quale le proposte saranno presentate ad una

giuria qualificata di esperti. A loro spetta il compito di selezionare la squadra vincitrice della prima

edizione di “Beyond Net Zero”.

I PREMI

In palio uno stage a Talent Garden Genova, una work station presso la sede di Talent

Garden Genova, un viaggio in UK per presentare il concept in occasione dell’evento COP26 delle

Nazioni Unite, in programma a Glasgow (Scozia) dall’1 al 12 novembre 2021.

L’ANNO DELL’AMBIZIONE CLIMATICA

L’iniziativa è inserita all’interno del Programma #All4ClimatelyItaly2021, il calendario di eventi volto a promuovere il 2021 come l’anno dell’Ambizione Climatica, voluto e promosso dal Ministero dell’Ambiente.

IL NUOVO PIANO ESG DI ERG

“Beyond net zero” conferma l’impegno di ERG nell’ambito della formazione e educazione della Next Generation, che rappresenta uno dei principali obiettivi del nuovo piano ESG, recentemente introdotto e strettamente integrato alla strategia di business.

Con questo obiettivo, ERG si impegna a coinvolgere circa 20.000 studenti in Italia e all’estero in

programmi e iniziative di formazione, entro il 2025.