Al Porto Antico torna la Fiera d’Autunno: in programma dal 10 al 19 settembre

Genova. In arrivo al Porto Antico di Genova la Fiera d’Autunno. Per la seconda edizione, dopo lo stop del 2020 causato dagli effetti della pandemia.

In programma da venerdì 10 a domenica 19 settembre, e la durata è più lunga, dieci giorni, per sfruttare al meglio l’alta frequentazione dell’area che nella coda del periodo estivo offre ai suoi visitatori molteplici opportunità, dagli eventi in calendario per EstateSpettacolo – da Music Expo ai concerti di Electropark – alla mostra di Milo Manara a Porta Siberia e ai molti locali per uno spuntino, un aperitivo o una cena sul mare.

“Fiera d’Autunno – dicono gli organizzatori – è un’occasione per ripartire con gli acquisti dopo le vacanze grazie a un’offerta variegata. Nello shopping si spazia dall’abbigliamento in pelle a quello per i bimbi e ai bijoux, un piccolo settore è dedicato al benessere e per i buongustai le specialità regionali sarde, pugliesi e piemontesi, da non perdere i profumi del tartufo.

Per rendere sempre più vivibili gli spazi all’aperto, forni, caminetti, arredi da esterno e tavoli in pietra lavica, da tempo un vero must nei giardini dei genovesi. In tema di mobilità sostenibile a Fiera d’Autunno ci sarà YOYO di XEV, la nuova minicar elettrica al 100%.

Dimensioni compatte, raggio di sterzata inferiore agli 8 metri, autonomia di 150 km e batteria di ricambio facilmente sostituibile, YOYO si può guidare a partire dai 16 anni ed è completamente personalizzabile con un’ampia gamma di colori e un’ottima dotazione di accessori inclusa”.

Fiera d’Autunno è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20. L’ingresso è gratuito.