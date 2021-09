Agevolazioni del Mise per grandi aziende in crisi, Federlogistica le supporta per accedere al bando

Genova. È stato pubblicato il bando per le agevolazioni previste dal ministero dello Sviluppo Economico rivolto alle aziende, con sede in Italia, in crisi.

L’istanza di accesso al fondo può essere presentata fino al 2 novembre 2021.

Federlogistica Service, con la partnership tecnica di Consorzio Global, mette a disposizione i propri consulenti specializzati per guidare le imprese nella procedura di presentazione della richiesta di accesso al bando (per maggiori informazioni e per una consulenza one to one è possibile contattare la segreteria allo 010/6445842, il numero verde 800 126372 oppure all’indirizzo di posta finanziamenti@federlogsiticaservice.it).

La domanda di finanziamento può essere presentata dalle imprese che al 31 dicembre 2019

non si trovavano già in situazione di difficoltà finanziaria. Per azienda in situazione di difficoltà si intende, ai sensi del reg. UE 651/14, un’azienda il cui rapporto debito/patrimonio netto contabile sia superiore a 7,5 e il cui quoziente di copertura degli interessi (EBITDA/interessi) sia inferiore a 1,0 oppure presentare flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Attraverso il bando è possibile accedere a finanziamenti fino a un massimo di 30 milioni di euro, con durata massima di 5 anni e tasso pari a 0,1% per il primo anno, 0,5% per il secondo e il terzo e 1,55% per il quarto e il quinto anno.