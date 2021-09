Aeroporto di Genova, ecco l’aereo “anti-spoiler” della Casa di Carta: tra i passeggeri anche Helsinki

Genova. Immaginate di trovarvi sul finger dell’aereo, guardare fuori e vedere, sul velivolo vicino al vostro, due individui vestiti in tuta rossa con cappuccio e con il volto nascosto da una maschera da Dalì.

Momenti del tutto particolari quelli vissuti nella giornata di oggi all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova da dove, destinazione ignota, è decollato il volo speciale organizzato da Netflix per il lancio della quinta stagione della Casa di Carta.

Il charter, griffato con il titolo della fortunata serie tv, era destinato non certo a comuni passeggeri ma a un “carico” di influencer arrivati da tutta Italia. Attenzione, non influencer qualsiasi ma quelli che, solitamente, fanno cascate di visualizzazioni raccontando le serie tv.

Per loro, costantemente connessi, l’aereo è l’unico spazio dove è obbligatoria l’astensione da qualsiasi attività social (ma c’è chi, come Andreas Muller, ha fatto tempo a postare qualche story prima di imbarcarsi). Il volo durerà cinque ore, ovvero il lasso di tempo necessario a tutti gli altri utenti di guardare uno via l’altro i cinque episodi inediti dello show.

“Chi fa spoiler è un Arturito”. Si legge sui social di Netflix, mentre l’iniziativa è in corso. Un riferimento che solo i conoscitori della serie potranno cogliere. E a proposito di personaggi, a bordo dello speciale 737, a controllare che i passeggeri non “facessero i furbi” niente poco di meno di Helsinki, il gigante dal cuore buono della banda del Professore.

Ad ogni modo, l’evento avrà anche una ricaduta di visibilità per Genova. Al Cristoforo Colombo sono state girate le immagini che andranno a comporre uno spot che verrà poi diffuso sui social network di Netflix.