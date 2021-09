A7, nuovi interventi per la galleria Monte Galletto. Iniziati i lavori per le barriere antirumore

Genova. Terminati i grandi interventi di manutenzione nelle gallerie della nostre autostrade, interventi che hanno caratterizzato l’ultima parte del periodo estivo, si torna alla ‘ordinaria amministrazione’, con i cantieri per la manutenzione e l’ammodernamento della rete autostradale ligure presenti in notturna su praticamente tutte le tratte genovesi.

E sulla A7 si torna a lavorare nella galleria Monte Galletto, rimasta chiusa diverse settimane in primavera per un approfondito intervento di refitting, il terzo in circa dieci anni. Gli interventi di manutenzione saranno divisi in due spezzoni, sempre in notturna dalle 22 alle 6: il primo questa sera, il secondo tra sabato e domenica. Per permettere al cantiere di operare sarà chiusa la tratta in direzione Milano tra il bivio con la A12 e Bolzaneto, con le relative modifiche alla circolazione: per chi proviene da Genova Ovest, deviazione obbligatoria verso Livorno, e per chi arriva da Livorno, deviazione obbligatoria verso Genova Ovest.

Nel frattempo, come anticipato nei giorni scorsi da Genova24, sono iniziati gli attesi lavori per l’installazione delle nuove barriere antirumore sul primo tratto di A7, esattamente nella parte che attraversa Rivarolo. Da lunedì fino a venerdì, infatti, tutte le notti tra le 22 e le 6 il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e quello con la A10 Genova-Savona, verso Genova sarà chiuso al traffico per consentire le lavorazioni. Nel frattempo si approfitterà della chiusura per nuove ispezioni alle gallerie e ai viadotti della tratta.

Ma non è finita: per consentire alcuni interventi si riqualificazione delle barriere di sicurezza sul viadotto “Sette Luci”, in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 30 settembre e di venerdì 1 ottobre, con il consueto orario compreso tra le 22 e le 6 sarà chiuso l’allacciamento sulla A10 Genova-Savona, per chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona. E visto che sulla A10 sarà chiuso il tratto tra Aeroporto e Pra’, per chi è diretto a Savona dovrà uscire per poi rientrare a Genova Pra’.