A12, calcinaccio si stacca dal viadotto e colpisce auto in transito

Genova. Un calcinaccio è caduto questa mattina dall’impalcato di un viadotto della A12 colpendo un’auto in transito nella strada sottostante. L’episodio è accaduto a Piana Battolla, nel comune di Calice, in provincia di La Spezia.

Nessuna ferita per il guidatore della vettura, colpita sul tetto: dopo la botta l’uomo ha accostato per verificare il danno e chiamare immediatamente le forze dell’ordine per mettere a verbale quanto accaduto.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno interdetto la zona per procedere alle verifiche del caso e alla messa in sicurezza immediata: il distacco, come poi verificato dai tecnici di Salt, non ha riguardato elementi strutturali del viadotto.