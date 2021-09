A Genova torna la “Notte europea dei ricercatori” il 24 settembre

Genova. La Notte Europea dei Ricercatori (European Researchers’ Night 2021) torna a Genova dopo sei anni di assenza con il progetto Sharper: venerdì 24 settembre 2021, dalle 16 alle 24 in piazza Matteotti e presso la Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale conferenze, speakers corner e podcast per la maratona della scienza che ha ricercatrici e ricercatori come protagonisti.

Sharper si svolge contemporaneamente in 16 città (Ancona, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Torino, Trento, Trieste) e coinvolge più di 170 istituzioni, enti di ricerca e partner culturali con un programma di oltre 500 iniziative.

A Genova il progetto è coordinato dall’Università di Genova, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova e vanta la collaborazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’Associazione Festival della Scienza, dell’Associazione Dottorandi Italiani e del Comune di Genova.

L’Osservatorio Astronomico del Righi partecipa con l’evento “A spasso fra Luna, stelle e pianeti” che si svolge presso la Sala del Munizioniere alle ore 23 ma ci sono molte altre attività interessanti per adulti e bambini.

L’elenco degli eventi e le modalità di partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori 2021 a Genova sono sul sito del progetto Sharper.

Si può scegliere fra una quarantina di eventi a cui partecipare e prenotare cliccando ai link utili sulla piattaforma Eventbrite.

Tutti gli eventi della Notte Europea dei Ricercatori sono gratuiti. All’interno della sala del Muniziere si può accedere soltanto con il possesso del Green Pass.