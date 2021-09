A Candia volano Rowing e Sampierdarenesi, a segno anche la Liguria con i gemelli Strazzulla

Genova. Anche a Candia, in occasione di un maxi evento comprendente Campionato Italiano Società, Meeting Nazionale Allievi, Cadetti e Master e Trofeo delle Regioni, la Liguria è più volte protagonista con risultati d’eccellenza.

Rowing Club Genovese felice per la conquista dell’oro dell’otto femminile (Aurora Cavolata, Maria Ludovica Costa, Annalisa Cozzarini, Lucia Rebuffo, Sofia Tanghetti, Francesca Russi, Chiara Di Pede, Gaia Fabozzi, tim. Lorenzo Satta) e nel 4 di coppia maschile over 17 con Giacomo Costa, Tommaso Rossi, Mario Prato ed Edoardo Marcheti. Si tingono d’argento le prestazioni del doppio over 17 di Giacomo Costa ed Edoardo Marchetti, del 4 senza over 17 con Francesca Russi, Sofia Tanghetti, Gaia Fabozzi e Annalisa Cozzarini. Lucia Rebuffo e Maria Ludovica Costa sono terze nel 2 senza over 17.

La Canottieri Sampierdarenesi sale due volte sul più alto gradino del podio ai Tricolori societari grazie ai successi firmati dall’otto Under 17 di Simone Galtieri, Diego Fontanella, Lorenzo Serafino, Federico Gilioli, Matteo Crivello, Danilo Costa, Lorenzo Reasso e Giovanni Marcenaro (tim. Raissa Scionico) e dal 4 senza Over 17 con Riccardo Corsinovi, Luca Carrozzino, Michele Maspero e Simone Sanna. Medaglia di bronzo per il 4 con Under 17, a firma di Simone Galtieri, Federico Gilioli, Lorenzo Serafino e Diego Fontanella (tim. Raissa Scionico).

Alice Ramella è seconda nel singolo Over 17 con i colori della Canottieri Santo Stefano al Mare.

Sportiva Murcarolo a segno con i bronzi di Lorenzo Caprile e Guglielmo Melegari nel doppio Under 17, di Samuel Cantilonne e Stefano Vinci (ancora insieme a Caprile e Melegari) nel 4 di coppia Under 17, il bronzo di Giovanni Melegari, Enrico Perino, Tommaso Cerruti e Pietro Sitia nel 4 di coppia over 17.

Il Trofeo delle Regioni vede la Liguria tre volte in grande evidenza: l’oro del doppio Cadetti dei gemelli Carlo Alberto e Roberto Strazzulla della Canottieri Sanremo, l’argento della cadetta Arianna Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare) e l’argento del doppio Ragazze di Martina Fanfani (Urania) e Francesca Cosulich (Elpis).

Il Meeting Nazionale giovanile vede esultare la LNI Sestri Ponente per l’affermazione del doppio Allievi C di Irene Dominici e Alice Lauletta, l’Argus per Aldin Apuzzo, la Canottieri Sanremo per Elena Cioni e la Velocior Spezia per Giacomo Guano.

