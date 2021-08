Week end di controesodo, la situazione sulle autostrade: traffico intenso ma niente code

Genova. Primo sabato di controesodo anche in Liguria con il cantiere sulla A10 che fortunatamente è stato smobilitato appena in tempo in vista di un week end di traffico.

Ecco la situazione sulle autostrade del nodo genovese:

ore 13: Code a tratti sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Ovest, rallentamenti sulla A26 tra il bivio con la A10 e Masone in direzione Masone. Code a tratti anche sulla A12 tra il bivio A12/Diramazione Livorno e Sestri Levante

ore 15.30: nessun particolare disagio per il traffico sulle direttrici autostradali del nodo genovese dove il traffico è intenso ma non si registrano code.