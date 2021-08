Volano nella scarpata con l’auto: tre ragazzi feriti ai Piani di Praglia

Genova. Brutta avventura per tre ragazzi genovesi, protagonisti la scorsa notte di un rocambolesco incidente sulle strade dei Piani di Praglia, che ha visto coinvolta la vettura su cui stavano viaggiando.

Mentre transitavano sulla strada provinciale che attraversa quelle colline, per cause ancora da chiarire, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto: la macchina, uscita di strada è finita in una scarpata, cappottando diverse volte.

Immediato l’intervento dei soccorsi: i tre ragazzi sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo, poi recuperato dai pompieri, per essere assistiti dai medici del 118, che hanno optato per un trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.