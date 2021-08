Viviana Bottaro, nel bronzo c’è un po’ di San Martino: la karateka era stata operata dopo un infortunio

Genova. Dopo l’infortunio dello scorso anno, Viviana Bottaro era stata operata dall’equipe medica di ortopedia all’ospedale San Martino di Genova che, oggi, vive con trasporto la soddisfazione per il bronzo a Tokyo2020 dell’olimpionica genovese.

“La direzione dell’ospedale policlinico San Martino e la struttura tutta si complimentano con Viviana Bottaro per lo straordinario risultato sportivo e la ringrazia per quanto dichiarato, subito dopo la conquista di questa storica medaglia”, si legge in una nota del San Martino.

Direzione che, “orgogliosa di avere in squadra professionisti quali Federico Santolini e Angelo Andretta – la loro equipe il 25 luglio 2020 ridusse una grave frattura tibiale dell’olimpionica nel corso di un delicato intervento – condivide questo successo con tutto il team di ortopedici, infermieri e operatori sanitari del reparto, che ancora una volta si sono distinti per efficienza e umanizzazione delle cure”.

“Voglio ringraziare tutti i professionisti del policlinico – aggiunge il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che dopo l’infortunio dell’anno scorso hanno operato Viviana: la medaglia di oggi è anche un po’ merito vostro e noi ne siamo orgogliosi”.

“Permetteteci una nota di colore – raccontano ancora dal policlinico – il professor Santolini inoltre ha vinto una medaglia tutta sua, in quanto nell’esatto istante in cui ha ricevuto i ringraziamenti telefonici da Tokyo da parte di Viviana Bottaro, è diventato nonno per la quarta volta, della piccola Maria Pilar”.